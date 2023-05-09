Вучич: вместо приветствия представители Запада объясняют, какой я кретин, что не ввел санкции

Президент Сербии Александр Вучич вновь пожаловался на давление стран Запада по поводу введения антироссийских санкций. По его словам, каждый западный представитель при встрече призывает к ограничениям.

«Первое (их.— "Ъ") обязательство — это вместо "Добрый день" или "Добрый вечер" объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего»,— сказал господин Вучич телеканалу Happy TV (цитата по ТАСС).

Александр Вучич после ввода войск РФ на Украину заявил, что он поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить антироссийские санкции. После этого он регулярно заявляет о давлении стран Запада. Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель кроме проведения реформ требует проведения согласованной внешней политики, в том числе по санкциям.

Об отношениях РФ и Сербии — в материале «Ъ» «Утечка подмочила репутацию Белграда».

Леонид Уварчев