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Коммерсантъ FM
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Посол РФ обвинил США в срыве поездки американских участников Второй мировой войны в Москву

США второй год подряд срывают поездку американских участников Второй мировой войны на парад Победы в Москву, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, на них оказывалось «беспрецедентное давление».

«Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы. Американские ветераны так долго ждали поездки в Москву. Надеялись увидеть Красную площадь и обнять своих братьев по оружию. Они понимают, что в следующем году это сделать будет еще труднее»,— заявил господин Антонов в видеообращении (цитата по ТАСС, само обращение не опубликовано в каналах и на сайте посольства). По мнению посла, американские власти «не дали мечте фронтовиков реализоваться, не допустили новых объятий ветеранов, теперь уже в центре Москвы».

Российский дипломат обратился к американским участникам Второй мировой войны и заверил, что РФ «гордится их вкладом в общую Победу». По его мнению, политика США не подорвет «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны».

В некоторых российских регионах отменили традиционные парады Победы, но в Москве он состоится. Ожидается выступление президента Владимира Путина и участие нескольких иностранных лидеров.

О подготовке к парадам в России — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Леонид Уварчев

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