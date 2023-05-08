В мэрии Белгорода решили перенести все праздничные мероприятия в целях безопасности

Мэр Белгорода Валентин Демидов принял решение о переносе всех праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая, «в целях безопасности». В своих соцсетях градоначальник сослался на события последних дней, которые происходят в приграничных районах. «Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит,- обратился он к гражданам. - Обязательно проведем все, что запланировали ко Дню Победы, когда позволит обстановка. А завтра ограничимся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравим наших дорогих ветеранов». В мэрии уточнили, что после окончания акции «Волна памяти» и церемонии возложения цветов к мемориалам в 11:00, ограничение движения автомобилей на близлежащих улицах будет снято.

Ранее власти Белгорода сообщали об отмене салюта в честь 9 Мая и парада Победы «с учетом оперативной обстановки». При этом другие торжественные мероприятия в программе праздника у местных властей оставались.

Владимир Зоркий