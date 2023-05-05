В Белгороде отменен салют в честь 9 Мая

Праздничный салют в честь 9 Мая в Белгороде отменен «с учетом оперативной обстановки», сообщил мэр облцентра Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Учитывая оперативную обстановку, праздничный салют, который должен был пройти в Белгороде 9 Мая, мы переносим. Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность»,— написал чиновник.

Ранее в Белгороде также был отменен парад. Также об отмене парадов сообщили и другие регионы Черноземья — Курская, Белгородская, Орловская. Воронежские власти по-прежнему планируют парад в областном центре, хоть и без традиционного участия в нем боевой техники. В столице Тамбовской области торжественное прохождение войск пока запланировано, но без участия юнармейцев и с «минимальным количеством гостей».

Подробнее о том, как регионы сокращают праздничную программу 9 Мая из-за угроз безопасности, читайте в публикации «Ъ».