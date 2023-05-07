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Shaman, «Земляне» и раритетная техника

Как Свердловская область отметит День Победы

В День Победы 9 мая в Екатеринбурге пройдет парад войск Екатеринбургского гарнизона, а вечером на концертах выступят Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, группа «Земляне». В Нижнем Тагиле и в Верхней Пышме по улицам проедет раритетная военная техника. Подробнее о программе на 9 мая — в обзоре «Ъ-Урал».

Парад Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге на площади 1905 года 9 мая пройдет традиционный парад войск Екатеринбургского гарнизона. В нем примут участие 50 единиц боевой техники, включая танки, бронеавтомобили и бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня (РСЗО). Впервые на параде будет представлен танк Т-90АК, который является командирским вариантом Т-90А. Кроме того, планируется участие авиации: в небе над городом пролетят два самолета-разведчика Су-24МР, два транспортных самолета Ан-12 и Ан-26, Ту-134, два истребителя-перехватчика Миг-31БМ.

Позже по улице Пушкина откроется выставка ретроавтомобилей. На ней будет представлено 15 автомобилей и 15 мотоциклов, выпущенных до 1946 года.

Певец Shaman

Певец Shaman

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Певец Shaman

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

В Историческом сквере в течение дня будет представлена концертная программа «Мы внуки твои, Победа!». Вечером здесь состоится гала-концерт «Дорога к Победе» с участием таких исполнителей, как Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Группа "Земляне"

Группа "Земляне"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Группа "Земляне"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На главной сцене Центрального парка культуры и отдыха имени Владимира Маяковского (ЦПКиО) будет показан спектакль «Военные собаки», выступят Kickin’ jass orchestra и духовой оркестр «Созвездие». На сцене-грузовике организуют стилизованный ретро-концерт с исполнением песен Лидии Руслановой, Марка Бернеса и Клавдии Шульженко, стихов Агнии Барто. Вечером в парке Маяковского выступит группа «Земляне».

В Летнем парке «Уралмаш» 9 мая пройдут мастер-класс по ретро-танцам, выступление ансамбля «Иван да Марья», концерт участника шоу «Голос» Александра Альберта.

Вечером в Екатеринбурге над акваторией Городского пруда запланирован праздничный салют.

Шествие военной техники в Нижнем Тагиле

Шествие военной техники в Нижнем Тагиле

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Шествие военной техники в Нижнем Тагиле

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле 9 мая по проспекту Ленина пройдет торжественное прохождение войск Нижнетагильского гарнизона и шествие военной техники, включая танк Т-34-85, который был выпущен на Уралвагонзаводе (УВЗ) в 1945 году.

Шествие военной техники в Верхней Пышме

Шествие военной техники в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Шествие военной техники в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Верхней Пышме 9 мая в праздничном шествии участвуют раритеты военных лет из коллекции музейного комплекса УГМК. В колонне пройдет 31 единица техники, в том числе танк Т-34, грузовой автомобиль ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-60, тяжелые танки Т-35, ИС-2, средний танк Т-28, а также гаубица М-30, гаубица-пушка МЛ-20 и противотанковая пушка 53-К и другая техника. Запланирован пролет военной авиации.

Фотогалерея

Екатеринбург встретил «Эшелон Победы»

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Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Духовой оркестр во время церемонии встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;

Духовой оркестр во время церемонии встречи ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Состав встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников

Состав встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;

Церемония встречи ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Во время митинга в честь торжественной встречи «Эшелона Победы» начальник СвЖД Иван Колесников призвал бережно хранить память о подвиге советского народа, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников

Во время митинга в честь торжественной встречи «Эшелона Победы» начальник СвЖД Иван Колесников призвал бережно хранить память о подвиге советского народа, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Проект организовала Свердловская железная дорога к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В регионах Прикамья и Урала с апреля курсируют сразу два ретро-состава во главе с раритетными паровозами ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111

Проект организовала Свердловская железная дорога к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В регионах Прикамья и Урала с апреля курсируют сразу два ретро-состава во главе с раритетными паровозами ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Эшелоны Победы» состоят из вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период

«Эшелоны Победы» состоят из вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На открытых платформах поезда выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67

На открытых платформах поезда выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поезд сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО

Поезд сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

&quot;Эшелон Победы&quot; начал свой путь в Кунгуре, а конечной точкой его маршрута станет Ноябрьск

"Эшелон Победы" начал свой путь в Кунгуре, а конечной точкой его маршрута станет Ноябрьск

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Встреча ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;

Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В составе &quot;Эшелона Победы&quot; аптека-перевязочная и санпропускник

В составе "Эшелона Победы" аптека-перевязочная и санпропускник

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Купе санитарного вагона (вагон-санпропускник)

Купе санитарного вагона (вагон-санпропускник)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Парад Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Духовой оркестр во время церемонии встречи ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Состав встречали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония встречи ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Во время митинга в честь торжественной встречи «Эшелона Победы» начальник СвЖД Иван Колесников призвал бережно хранить память о подвиге советского народа, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Проект организовала Свердловская железная дорога к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В регионах Прикамья и Урала с апреля курсируют сразу два ретро-состава во главе с раритетными паровозами ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

«Эшелоны Победы» состоят из вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На открытых платформах поезда выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поезд сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

"Эшелон Победы" начал свой путь в Кунгуре, а конечной точкой его маршрута станет Ноябрьск

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В составе "Эшелона Победы" аптека-перевязочная и санпропускник

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Купе санитарного вагона (вагон-санпропускник)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прибытие ретро-поезда «Эшелон Победы» на станцию «Екатеринбург-Пассажирский»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Парад Победы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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В рамках празднования Дня Победы Свердловская железная дорога (СвЖД) со 2 мая запустила ретропоезда «Эшелоны Победы», которые начали маршрут в Кунгуре и проследуют до Ноябрьска. Поезда сделают остановки на 50 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО. В состав «Эшелонов Победы» входят солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, офицерский вагон, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-санпропускник, вагон-электростанция. На открытых железнодорожных платформах — танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67, станки довоенного и военного времени. В Ирбит и Алапаевск «Эшелоны Победы» прибудут 8 мая, в Серов — 9 мая, в Верхотурье — 11 мая, в Качканар — 12 мая.

Напомним, традиционного шествия в рамках акции «Бессмертный полк» не будет «в целях безопасности граждан». Фотографии участников Великой Отечественной войны рекомендуется разместить на личном автотранспорте или в окнах домов, использовать в соцсетях.

Подготовила Анастасия Таначева

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