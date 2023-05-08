В Запорожской области отменили практику выдворения за антироссийскую деятельность

В Запорожской области больше не действует практика выдворения жителей за антироссийские действия на подконтрольную Украине территорию. Соответствующий указ врио губернатора Евгений Балицкий подписал на днях. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым 24».

Ведущая спросила врио губернатора, сколько человек было выдворено в соответствии с нормой. «Цифры не могу называть, сколько мы отправили за линию, за поребрик, цифры, конечно, знаю, но не хотел бы их называть. Что касается в принципе этой процедуры, к сожалению, решением Совета безопасности РФ было принято решение о прекращении этой нормы по выселению, как мы говорили, врагов народа за пределы Запорожской области. Я издал, по-моему, 2 или 5 мая, не помню, издал указ, в соответствии с распоряжением Совета безопасности РФ, и я тоже издал указ о том, что эта норма прекращена. Мы теперь не может пользоваться этой нормой, мы пользуемся максимально Конституцией на нашей территории»,— рассказал Евгений Балицкий.

Он отметил, что ситуация очень сложная и проблематичная. «Если человек в открытую призывает или выходит с плакатом, то тут все вроде бы понятно, если он публично оскорбляет СВО или военных или армию дискредитирует, тут тоже все понятно»,— привел пример господин Балицкий.

А в ряде случаях неясно, под какую норму подпадают те или иные действия, сказал он. «Раньше мы их выселяли. Мы понимали, что это люди, которых если мы их не выселим, то их просто предадут самосуду»,— обрисовал ситуацию врио губернатора. «Сейчас этот вопрос пока висит в воздухе, откровенно скажу, что законодательство абсолютно неуклюжее в этом вопросе, слишком лояльное, мягкое, но это моя субъективная точка зрения. Я высказываюсь как человек, как гражданин. Я считаю, что мы должны вводить более жесткие меры для того, чтобы в первую очередь наши люди видели справедливость»,— сказал он.

«Не могу применить ту норму, которая была, и мне взамен не дали других механизмов … сенатор Дмитрий Ворона сейчас подал законопроект на Совфеде об этой норме»,— рассказал Евгений Балицкий о развитии ситуации.

О введении нормы было объявлено в середине июля 2022 года. Тогда господин Балицкий подписал указ «О мерах ответственности, за совершение отдельных правонарушений посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». В качестве меры наказания за нарушения могло быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области, решение об этом принималось военным комендантом и исполнялось в течение 24 часов.

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Мария Федотова