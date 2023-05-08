Пригожин открыл памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» на кладбище в Горячем Ключе

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл памятник погибшим бойцам частной военной компании на кладбище в станице Бакинской (Горячий Ключ). Видео с открытия опубликовано в Telegram-канале главы формирования.

На кладбище в Горячем Ключе хоронят тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые не обозначили конкретное место своего погребения, в том числе тех, кто потерял связь со своими родственниками, сирот и т. д.

В апреле глава ЧВК «Вагнер» заявил об оформлении четвертого участка под кладбище в Горячем Ключе.

Наталья Решетняк

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