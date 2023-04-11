Глава ЧВК «Вагнер» заявил об оформлении четвертого участка под кладбище в Горячем Ключе

Дополнительный земельный участок под захоронение бойцов ЧВК «Вагнер» расположен на территории Горячего Ключа. Об этом сообщил основатель формирования Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.

«Действительно, на кладбище в Горячем Ключе имеется четыре участка. Три были оформлены для захоронения бойцов ЧВК “Вагнер”, четвертый имел неопределенный статус. Сейчас оформляется четвертый участок»,– говорится в сообщении.

Накануне информацию о выделении земельного участка под кладбище «вагнеровцев» подтвердили власти Краснодарского края.

На кладбище в Горячем Ключе (станица Бакинская) хоронят тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые не обозначили конкретное место своего погребения, в том числе тех, кто потерял связь со своими родственниками, сирот и т.д. В будущем, по словам Евгения Пригожина, данное захоронение благоустроят и превратят в мемориал.

Наталья Решетняк

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