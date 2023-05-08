В Ивделе загорелась исправительная колония, пострадавших нет

В Ивделе загорелось чердачное помещение клуба в ИК-62 (колония общего режима), сообщила пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. На месте работают пять пожарных расчетов. Причины возгорания уточняются.

Пожар локализован: угрозы его распространения на другие объекты в колонии нет. Пострадавших среди сотрудников исправительного учреждения и осужденных нет. Как говорится в сообщении, всего в колонии отбывают наказание 300 осужденных.

Напомним, ранее при пожаре в поселке Сосьва были эвакуированы 240 осужденных из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. После этого президент РФ Владимир Путин поручил восстановить лечебно-исправительное учреждение.

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