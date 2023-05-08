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Египет депортировал российского спортивного блогера Алексея Смольянинова

Российский спортивный блогер Алексей Смольянинов депортирован из Египта, сообщило посольство РФ. Он был задержан 3 мая за нарушение правил пребывания.

«Дипломаты посольства обеспечили передачу россиянину его личных вещей при вылете и оповестили родственников»,— сообщило посольство России в Каире «РИА Новости».

Алексей Смольянинов — основатель YouTube-канала «Невиданный футбол», а также автор нескольких документальных фильмов о футболе. Был задержан в Египте после того, как 3 мая он не явился на посадку на авиарейс из Каира в Россию.

Леонид Уварчев

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