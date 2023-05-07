Восьмилетняя девочка погибла после катания на самодельной качели в Верхней Туре

В Верхней Туре (Свердловская область) восьмилетняя девочка решила покататься на самодельной качели, расположенной во дворе общежития, сильно раскачалась, перекрутилась, и веревки сдавили ее шею. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после произошедшего ребенок скончался.

«По предварительным данным, это чп имеет признаки несчастного случая. С погибшим ребенком во дворе находилась ее несовершеннолетняя знакомая, которая, увидев случившееся, побежала звать на помощь взрослых. В итоге девочку доставили в больницу. Врачи пытались спасти ребенка, но это им, к большому сожалению, не удалось»,— пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Руководитель пресс-службы СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что следователи возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности (ст.109 ук рф). «Дело возбуждено для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего. Проведет осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели»,— отметил Александр Шульга. Полковник Горелых добавил, что инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют условия, в которых воспитывалась девочка.

Прокуратура Кушвы организовала проверку. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельная качель.

25 января в детском саду № 180 в Екатеринбурге девочка забралась на горку и застряла в ограждении, находящемся по бакам горки. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом. При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка. После обнаружения была вызвана скорая помощь. Девочка шесть дней провела в больнице, а 31 января скончалась. В апреле прокуратура Кировского района Екатеринбурга вынесла решение о выплате штрафа в размере 50 тыс. руб. детсадом №180. Воспитатель и заместитель заведующего детсадом получили выговоры от руководителя учреждения, а он сам — от департамента образования администрации города.

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