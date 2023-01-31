В Екатеринбурге скончалась девочка, зацепившаяся шарфом за горку в детском саду

В Екатеринбурге скончалась девочка, которая получила травму, когда зацепилась шарфом за ограждение горки в детском саду, сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. По данным ведомства, инцидент произошел днем 25 января в детском саду № 180. Девочка забралась на горку и застряла в ограждении, находящемся по бакам горки. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды, предположительно, шарфом.

«При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка. После обнаружения была вызвана скорая помощь. Прибывшая на место бригада, оказав первичную медицинскую помощь, доставила ребенка в учреждение здравоохранения»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее свердловская прокуратура нашла нарушения в частом детском саду Екатеринбурга, где воспитательница ударила ребенка. По данным ведомства, воспитатель и руководитель подразделения частного детского сада были уволены. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Диана Сунагатуллина