Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский посетил Донбасс

Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил 6 мая Донбасс, где среди прочего с командирами обсудил меры для лучшей обороны Бахмута (Артемовска). Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам украинского военачальника, ситуация на восточном фронте напряженная, но контролируемая. Александр Сырский отметил, что российские войска проводят перегруппировку. В последние дни увеличилась интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения с их стороны, используется более усовершенствованная техника, заявил Александр Сырский. Это, по его словам, свидетельствует о планах взять Бахмут и продолжить наступление.

Тем временем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что считает операцию своих бойцов в Артемовске выполненной. 5 мая он говорил, что ЧВК выйдет из Бахмута 10 мая из-за потерь личного состава и снарядного голода. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность заменить ее подразделения «Ахматом». Утром 7 мая господин Пригожин сообщил, что ночью военная компания «впервые за все это время» получила боевое распоряжение и ей пообещали столько вооружений и боеприпасов, сколько требуется.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года.

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Мария Федотова