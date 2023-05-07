«Справедливая Россия — За правду» не будет переносить съезд из-за покушения на Прилепина

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не намерена переносить съезд из-за покушения на ее сопредседателя Захара Прилепина, сообщили ТАСС в пресс-службе партии. Мероприятие состоится в запланированную дату, 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Съезд будем проводить по плану. Слава Богу, сопредседатель партии Захар Прилепин жив. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления! Мы ничего менять не планируем… Мы готовимся к выборам. Нас не запугать»,— заявили в СРЗП.

Съезд СРЗП пройдет в подмосковном селе Рождествено. На сайте партии господин Прилепин заявлен в качестве одного из участников мероприятия. На повестке съезда — избрание председателя и сопредседателей партии, а также президиума центрального совета и иных партийных органов.

Машину, в которой находился Захар Прилепин, подорвали накануне, 6 мая. Водитель господина Прилепина Александр Шубин погиб на месте. В тот же день полицейские задержали предполагаемого подрывника — Александра Пермякова. В ходе допроса мужчина сообщил, что действовал по заданию СБУ и заложил на пути следования автомобиля две противотанковые мины. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мина для писателя».

Григорий Лейба