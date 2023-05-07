Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле села Муром

У пострадавшей при обстреле белгородского села Муром множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела, ее оперируют, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в огород к женщине, когда она была там вместе с мужем.

Господин Гладков сообщил об обстреле сегодня, 7 мая, около 14:00 мск. Он заявил, что «били по центру села». По его словам, всего было зафиксировано пять прилетов, два из них попали в огород раненой женщины. В обстреле глава региона обвинил ВСУ.

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