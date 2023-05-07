Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без света

На Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) произошла авария, из-за которой в Асбесте, Малышева и Рефтинском начались перебои с электроснабжением. Об этом сообщил telegram-канал «Не для протокола» со ссылкой на министра ЖКХ Николая Смирнова.

По данным канала, причиной отключения линий электроснабжения Рефтинской ГРЭС стала противоаварийная система, которая среагировала на пожары. Аварию устраняют. По словам господина Смирнова, реанимация и послеоперационное отделение в больнице Асбеста были запитаны от резервных генераторов.

Ранее в Асбесте из-за распространения огня произошло обрушение ЛЭП, от которых были запитаны насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождение. Как сообщал местный «Водоканал», без водоснабжения осталось 80% города. Организован подвоз воды в разные части города.

С 5 мая в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральную помощь на борьбу с ними. В департаменте информационной политики региона сообщили, что к 7 мая в области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса.

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