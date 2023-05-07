Воронежское КБХА готово потратить 2,7 млн рублей на защиту от беспилотников

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) до 10 мая ожидает подачу заявок от подрядчиков, готовых поставить предприятию устройства для защиты объектов от беспилотных летающих аппаратов (БПЛА).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно документам закупки, начальная ее цена - 2,75 млн руб. КБХА рассчитывает получить за эти деньги «генераторы электрических сигналов»
Недавно стало известно, что КБХА выставило на продажу два земельных участка на улице Острогожской площадью 18 тыс. и 19,8 тыс. кв. м, здание производственного корпуса площадью 2,1 тыс. кв. м, административный корпус с КПП, очистные сооружения, здание трансформаторной подстанции и инфраструктурные объекты. Заявки принимаются до 29 мая.
Кроме того, КБХА продолжает техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для выпуска двигателей РД0124А и РД0146Д. До ноября 2024 года работы на трех разных площадках в Воронеже выполнит столичное ООО «Гарантстрой» за 1,2 млрд руб.