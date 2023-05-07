Воронежское КБХА готово потратить 2,7 млн рублей на защиту от беспилотников

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) до 10 мая ожидает подачу заявок от подрядчиков, готовых поставить предприятию устройства для защиты объектов от беспилотных летающих аппаратов (БПЛА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам закупки, начальная ее цена - 2,75 млн руб. КБХА рассчитывает получить за эти деньги «генераторы электрических сигналов»

Недавно стало известно, что КБХА выставило на продажу два земельных участка на улице Острогожской площадью 18 тыс. и 19,8 тыс. кв. м, здание производственного корпуса площадью 2,1 тыс. кв. м, административный корпус с КПП, очистные сооружения, здание трансформаторной подстанции и инфраструктурные объекты. Заявки принимаются до 29 мая.

Кроме того, КБХА продолжает техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для выпуска двигателей РД0124А и РД0146Д. До ноября 2024 года работы на трех разных площадках в Воронеже выполнит столичное ООО «Гарантстрой» за 1,2 млрд руб.

Владимир Зоркий