КБХА выставило на торги производственную площадку в Воронеже за 208 млн рублей

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения) продает на торгах производственную площадку на улице Острогожская, 162а и 162б минимальной начальной ценой 208,4 млн руб., следует из аукционной документации.

Единым лотом предлагаются два земельных участка площадью 18 тыс. и 19,8 тыс. кв. м, здание производственного корпуса площадью 2,1 тыс. кв. м, административный корпус с КПП, очистные сооружения, здание трансформаторной подстанции и инфраструктурные объекты. Заявки принимаются до 29 мая. Торги назначены на 6 июня.

Вместе с тем, КБХА предстоит реконструкция и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д. До ноября 2024 года работы на трех разных площадках в Воронеже выполнит столичное ООО «Гарантстрой».

Владимир Зоркий