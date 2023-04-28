Московский «Гарантстрой» займется техперевооружением воронежского производства ракетных двигателей за 1,2 млрд рублей

Столичное ООО «Гарантстрой» стало единственным участником торгов на реконструкцию и техническое перевооружение опытного производства и стендово-испытательной базы для производства двигателей РД0124А и РД0146Д для «Конструкторского бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения). Договор еще не подписан поставщиком, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составила 1,2 млрд руб. «Гарантстрой» не стал ее снижать. Подрядчику предстоит до ноября 2024 года выполнить работы на трех разных площадках в Воронеже. При этом часть работ уже выполнена, новый подрядчик должен будет их завершить.

По данным Rusprofile, ООО «Гарантстрой» зарегистрировано в Москве в октябре 2016 года для производства прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 262,2 млн руб., чистая прибыль — 13,9 млн. Гендиректором является Андрей Никифоров. Единственный учредитель — Артем Струтинский. Он также управляет и владеет московским АО «Лайф», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

С 2018 года компания получила 15 контрактов на 1,4 млрд руб. Крупнейший — от Волгоградского государственного медуниверситета на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Волгоградская медицинская академия» за 235,3 млн. Два контракта на 147,7 «Гарантстрой» получил от КБХА. Оба касались оказания услуг по осуществлению функций технического заказчика и строительного контроля реконструкции и техперевооружения объединенного производство двигателей для ракетоносителей «Союз».

Подробнее об этом проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ракеты найдут, где разогнаться».

Александр Прытков

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