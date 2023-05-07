Госминистр Карабаха заявил об отсутствии подвижек по итогам визита главы российских миротворцев в Баку

Госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гурген Нерсисян заявил, что по итогам поездки в Баку командующего российским миротворческим контингентом Александра Ленцова не произошло никаких «положительных подвижек» по урегулированию ситуации в регионе. Господин Ленцов провел в азербайджанской столице переговоры на высоком уровне.

«Командование российского миротворческого контингента во главе с генерал-полковником Александром Ленцовым на этой неделе посетило Баку и обсудило с азербайджанской стороной ситуацию в регионе. По результатам обсуждений не удалось договориться о положительном изменении ситуации и восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года»,— подчеркнул господин Нерсисян (цитата по агентству «Новости Армении»).

По данным агентства «Интерфакс-Азербайджан», Александр Ленцов «в ближайшее время вновь проведет переговоры в Баку», касающиеся урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Сроки проведения новых переговоров и состав их участников с азербайджанской стороны пока не называются. До этого 4 мая господин Ленцов и другие представители командования российского миротворческого контингента встретились с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Поводом для разногласий стало то, что 23 апреля азербайджанские военные, несмотря на протесты Еревана, установили контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре (соединяет Карабах с Арменией). Армянская сторона заявляет, что Баку фактически блокировал НКР, что противоречит достигнутым ранее договоренностям. Российские миротворцы также призывали азербайджанские власти разблокировать Лачинский коридор, однако в Баку считают свои действия законными и обоснованными.

Минобороны России сообщило о назначении Александра Ленцова на должность командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе 26 апреля. Ранее должность командующего занимал генерал-майор Андрей Волков.

3 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что любые попытки Армении включить Нагорно-Карабахскую республику (НКР) в текст мирного соглашения с Баку контрпродуктивны. По его словам, именно по этой причине мирный договор между сторонами до сих пор окончательно не согласован и не подписан.

Александр Кислов