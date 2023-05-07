Возобновляемая энергетика, искусственный интеллект и префаб технологии для девелопмента будут представлены на выставке «Движение ЭКСПО»

«Движение ЭКСПО» – выставка лидеров строительной отрасли, которая пройдёт на форуме недвижимости «Движение» в Сочи с 31 мая по 2 июня

Фото: ООО "Форум недвижимости "Движение"

В ней примут участие более 20 экспонентов, которые представят новейшие разработки в сфере цифровизации девелопмента, умного дома, солнечной энергетики и других направлениях работы с недвижимостью. Соорганизатор – Банк ДОМ.РФ

«Движение ЭКСПО» – это одна из площадок форума недвижимости «Движение», которая расположится в «Роза Холл» и будет работать с 31 мая по 2 июня. Участниками выставки станут лидеры отрасли девелопмента, производства строительных материалов, префаб технологий и инженерных систем. Свое участие в выставке на сегодня подтвердили более 20 кампаний, среди которых: ЦИАН, IYNO, Философт, Домклик, Сделка.РФ, Unigreen Energy, Этажи Девелопмент, Голос.Девелопмент и другие.

— Формат Экспо на форуме в этом году мы проводим впервые. Идея в том, чтобы собрать производителей строительных материалов и всю инфраструктуру подрядчиков для девелоперов в одном месте. Благодаря выставке мы можем не только обсуждать передовые практики или технические решения, но и видеть их вживую, а также прямо на площадке форума договориться о том, чтобы внедрять их в свою деятельность, — отметил основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.

Фото: ООО "Форум недвижимости "Движение"

Экспоненты будут делиться своими практиками и техническими решениями в сферах: стандартизации специальной документации, интерактивных презентаций, благоустройства территорий, детских и спортивных зон, использования онлайн-инструментов и искусственного интеллекта в обучающих продуктах для руководителей и сотрудников компаний застройщиков. Например, на стенде ЦИАН можно будет увидеть инновационные решения в PropTech, позволяющие пользователям заранее оценить инфраструктуру ЖК – наличие школ и детских садов, благоустройства придомовой территории, доступность общественного транспорта и дорожных развязок, на этапе выбора жилья. Компания IYNO представит участникам Российскую облачную платформу по цифровизации строительного бизнеса полного цикла – технология позволяет застройщикам видеть все важные показатели строительства в режиме реального времени и контролировать план, факт, сопутствующую документацию и расходы, а также осуществлять планирование исходя из полученной аналитики. Компания Unigreen Energy – представитель высокотехнологичного производства фотоэлектрической продукции полного цикла, представит инновационную отечественную технологию фасадной системы BIPV. Это альтернатива стандартным облицовочным материалам, которая превращает фасад здания в солнечную батарею.

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 2 июня 2023 года на территории курортов «Роза Хутор» и Красная Поляна. Это деловое событие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны. Всего порядка 3000 участников и более 100 спикеров. В рамках «Движения» пройдет 15-ая федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Организатор форума — архитектурно-брендинговая компания DeVision.

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