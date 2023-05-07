Глава МИД Турции Чавушоглу: США предлагали передать С-400 на Украину

США предлагали Турции передать Украине свои С-400 на Украину. Страна отказалась от этого предложения. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали, предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?» — сказал Мевлют Чавушоглу телеканалу Haberturk.

По его словам, если Турция «была бы покладистой», у нее не было бы проблем с Вашингтоном. «Нам даже предлагали отравить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были»,— сказал он.

В 2017 году Россия и Турция заключили договор о поставке ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд с опционом на закупку еще одного полка. В 2019-м в Турцию передали первый полк С-400. В ответ на закупку вооружения США ввели санкции против Турции. Страну также исключили из программы по производству истребителя F-35.

СМИ писали весной 2022-го, что США убеждают турецкие власти передать С-400 Киеву в обмен на снятие санкций и возвращение в программу производства F-35. В Анкаре заявляли, что не будут отказываться от российских ЗРК под давлением США. Глава турецкой оборонной компании Aselsan Халук Горгун также сообщал, что Турция работает над собственным ЗРК.

Подробнее об отношениях Турции и США — в публикации «Ъ» «Вашингтон надеется задобрить Анкару».

Олеся Павленко