Вашингтон надеется задобрить Анкару

Администрация США одобрила программу модернизации турецких истребителей F-16 на сумму $259 млн. Теперь это должно быть утверждено американскими законодателями. В случае положительного исхода это будет первая одобренная Конгрессом США сделка с Турцией в сфере ВТС за последние несколько лет. В Вашингтоне рассчитывают, что Анкара воспримет это как «позитивный сигнал». Однако планируемая сделка составляет лишь малую часть того, что Турция ждет от США. Да и в целом отношения двух стран остаются напряженными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidency Press Service / Pool / AP Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidency Press Service / Pool / AP

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Турции оборонных товаров и услуг для модернизации нынешнего парка самолетов F-16 и соответствующего оборудования на сумму $259 млн. Сегодня (ведомство.— “Ъ”) предоставило необходимую сертификацию с уведомлением Конгресса о возможной продаже»,— говорится в заявлении Госдепартамента США. Там подчеркнули, что «Турция является давним и ценным союзником по НАТО» и поэтому администрация Джо Байдена поддерживает ее «усилия по доведению авионики своего парка F-16 до стандарта». У Конгресса США есть 15 дней, чтобы одобрить или отклонить решение Госдепартамента.

Основным подрядчиком по сделке должен стать Lockheed Martin Corporation.

Напомним, что еще в 2021 году Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации уже стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Турецкий парк, по оценке экспертов, составляет более 230 истребителей F-16 в конфигурациях Block 30, Block 40, Block 50 и Block 50+.

Запрос был сделан после того, как США исключили Турцию из своей программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Однако вопрос с F-16 также подвис в воздухе из-за напряженных отношений между Анкарой и Вашингтоном. Поводов для разногласий накопилось немало: от сближения Турции с Россией и сотрудничества с ней в сфере ВТС до поддержки США курдских военизированных формирований в Сирии, причисляемых Анкарой к террористам. Немалую роль в негативном отношении конгрессменов к Турции сыграла и постоянная напряженность в ее отношениях с Грецией — еще одним союзником США по НАТО. Однако после начала боевых действий на Украине ситуация начала меняться. Вашингтон понял, что нуждается в Анкаре, которая показала себя важным посредником между Россией и Западом.

На этом фоне, по информации американской газеты The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена обратилась в мае прошлого года к конгрессменам с просьбой одобрить продажу Анкаре ракет, радаров и электроники для истребителей F-16 на сумму более $400 млн. Однако законодатели не стали торопиться. Напротив, они решили ужесточить свои требования к Анкаре. Так, в июле Палата представителей одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая запрещает американской администрации продавать Анкаре или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент США не предоставит законодателям подтверждение того, что это отвечает национальным интересам. Кроме того, Белый дом должен предоставить детальное описание шагов, нацеленных на то, чтобы F-16 не использовались Турцией «для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции». Параллельно возникла новая размолвка между США и Турцией в связи с заявкой на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которую Анкара изначально заблокировала.

Тем не менее в февральском докладе исследовательской службы Конгресса было отмечено, что роль Анкары в качестве посредника в украинском конфликте повысила «важность Турции для политики США».

«Факторы, потенциально влияющие на обсуждения в Конгрессе, включают позицию Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также напряженные отношения Турции с Грецией»,— говорилось в тексте исследования. В то же время там было и предупреждение, что действия Конгресса и исполнительной власти в отношении Анкары и ее соперников «могут иметь последствия для двусторонних отношений и военно-политических вариантов США в регионе, а также для стратегической ориентации Турции». И администрация Джо Байдена старается убедить законодателей быть более гибкими в отношениях с Анкарой.

В итоге вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в конце марта. Судьба шведской заявки все еще подвешена в воздухе. Тем не менее, как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews в начале апреля, американская администрация надеется, что Швеция станет членом североатлантического альянса к саммиту в июле. Правда, в самой Швеции настроены более скептично и полагают, что до намеченных в Турции на середину мая парламентских и президентских выборов решения не будет. Да и из Анкары звучат противоречивые заявления о диалоге со Стокгольмом. Но в любом случае турецкое руководство намекает, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО зависит от действий Конгресса США. И в этой связи вопрос, воспримет ли Анкара одобренную сейчас Госдепартаментом сделку как «позитивный сигнал».

«В утвержденной Госдепом заявке речь идет о модернизации автоматической системы предупреждения столкновения с землей и военной тактической системы обмена данными Link 16. Эта защищенная система предназначена для обмена данными между самолетами, кораблями, сухопутными подразделениями и командованием. Безусловно, это важно, но всего лишь малая часть того, что хотели получить в Анкаре от Вашингтона»,— сказал “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин.

По информации агентства Reuters, американские законодатели хотят получить гарантии, что Анкара все же перестанет чинить препятствия на пути Швеции в НАТО. Однако турецкое руководство считает такую постановку вопроса оскорбительной. Кроме того, клубок противоречий между США и Турцией по-прежнему не распутан. Более того, недоверие только нарастает по мере приближения турецких выборов. Так, в начале апреля в Анкаре возмутились встречей посла США Джеффри Флейка с главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана — кандидатом от объединенной оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Турецкие власти обвинили Вашингтон во вмешательстве в избирательную кампанию.

В то же время, несмотря на попытки администрации Белого дома наладить отношения с Анкарой, часть американского истеблишмента действительно считает, что пока ничего хорошего от турецко-американских отношений ждать не стоит.

Так, на американском сайте Defense One, специализирующемся на вопросах обороны, отмечается, что сближение между Вашингтоном и Анкарой возможно только после того, как президент Эрдоган покинет свой пост. «Если турецкие избиратели изберут Кемаля Кылычдароглу вместо Эрдогана на пост президента в мае, у Турции появится реальная возможность восстановить серьезные отношения не только с США, но и со всеми своими западными партнерами»,— говорится в тексте.

Марианна Беленькая