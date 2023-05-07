Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Альварес защитил титул абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг

Мексиканец Сауль Альварес выиграл в бою с британцем Джоном Райдером, одержав досрочную победу. Альваре смог во второй раз защитить титулы чемпиона IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring в весовой категории до 76,2 кг.

Бой прошел в мексиканском Гвадалахаре. Альварес победил единогласным решением судей.

32-летний Сауль Альварес завоевал титул абсолютного чемпиона в 2011 году. Всего на его счету 59 побед, из них 39 — нокаутом, два поражения и две ничьи. Его следующий поединок может пройти против россиянина Дмитрия Бивола осенью 2023 года.

На счету 34-летнего Джона Райдера 32 победы, из них 18 — нокаутом, и шесть поражений. Он боролся за титул чемпиона мира во второй раз в карьере. В 2019 году он проиграл британцу Каллуму Смиту в бою за пояс суперчемпиона мира WBA.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...