Альварес защитил титул абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг

Мексиканец Сауль Альварес выиграл в бою с британцем Джоном Райдером, одержав досрочную победу. Альваре смог во второй раз защитить титулы чемпиона IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring в весовой категории до 76,2 кг.

Бой прошел в мексиканском Гвадалахаре. Альварес победил единогласным решением судей.

32-летний Сауль Альварес завоевал титул абсолютного чемпиона в 2011 году. Всего на его счету 59 побед, из них 39 — нокаутом, два поражения и две ничьи. Его следующий поединок может пройти против россиянина Дмитрия Бивола осенью 2023 года.

На счету 34-летнего Джона Райдера 32 победы, из них 18 — нокаутом, и шесть поражений. Он боролся за титул чемпиона мира во второй раз в карьере. В 2019 году он проиграл британцу Каллуму Смиту в бою за пояс суперчемпиона мира WBA.

Олеся Павленко