Боксер Альварес победил Райдера и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил Джона Райдера из Великобритании в 12-раундовом поединке в Сапопане (Мексика). Бой завершился единогласным решением судей. Альварес во второй раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Победа для 32-летнего мексиканца стала 59-й в карьере (из них 39 завершились нокаутом), на его счету также 2 поражения и 2 ничьи. Он сохранил за собой титулы IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring. Альварес стал абсолютным чемпионом мира в 2021 году.

На счету 34-летнего Райдера 32 победы (18 нокаутом) и 6 поражений.

Леонид Уварчев