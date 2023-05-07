Россиянин Евлоев победил бразильца Лопеса на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев победил Диего Лопеса из Бразилии на турнире UFC 288 в американском Ньюарке. Бой в полулегком весе завершился единогласным решением судей.

Для 28-летнего россиянина победа стала 17-й в MMA, он ни разу не проигрывал. На счету 28-летнего бразильца 21 победа и 6 поражений. Евлоев изначально должен был встретиться с Брайсом Митчеллом из США, но тот снялся с турнира из-за травмы.

В другом бою россиянин Икрам Алискеров нокаутировал в первом раунде Филиппа Хоуза из США в своем дебютном поединке в UFC.

Леонид Уварчев