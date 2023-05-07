«Реал» в 20-й раз выиграл Кубок Испании по футболу

Футболисты мадридского «Реала» обыграли клуб «Осасуна» в финале Кубка Испании. Матч завершился со счетом 2:1. Голы забили: Родриго (2 и 70) — Лукас Торро (58).

«Реал» выиграл Кубок Испании в 20-й раз. В последний раз он получал его в сезоне-2013/14. «Осасуна» дошла до финала турнира во второй раз в истории.

Во время матча произошло два инцидента с пострадавшими. На трибунах в Севилье болельщики «Осасуны» упали с трибуны во время празднования гола своего клуба, матч на несколько минут приостанавливался. Некоторых фанатов эвакуировали на носилках. На площади в центре Памплоны в фан-зоне упал экран весом в 700 кг в оцепленной зоне на площади, передает газета As. Одна из журналисток получила легкие травмы, ее доставили в больницу. Три остальных экрана вышли из строя и работали с перебоями.

Леонид Уварчев