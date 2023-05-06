Курский губернатор сообщил об обстреле Глушковского района области

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Также атаке подвергся поселок Теткино в том же районе — до этого его обстреливали 2 мая.

«Зафиксировано 10 прилетов по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна. Еще 8 прилетов было по поселку Теткино. Здесь тоже обошлось без пострадавших, разрушений нет»,— сообщил господин Старовойт.

6 марта Роман Старовойт сообщил ТАСС, что ущерб, который приграничные населенные пункты Курской области получили при обстрелах со стороны ВСУ, превысил 400 млн руб. После этого об обстрелах приграничного Глушковского района региона власти дважды сообщали в марте и трижды — в апреле.

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