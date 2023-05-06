В сети опубликовали видео штурма автомобиля со взрывчаткой в Ейске

В соцсетях опубликовано видео штурма автомобиля, водитель которого перевозил взрывное устройство в Ейске. Об э том сообщает «КП-Кубань».

На кадрах запечатлен момент взрыва. Сообщается, что двое сотрудников правоохранительных органов получили контузию.

Автомобиль злоумышленника задержали сотрудники ДПС на улице Мичурина. Мужчина потребовал отпустить его, иначе он взорвет устройство. Район улицы оцепили. Водителем вели переговоры на протяжении пяти часов, в которых, по некоторым данным, участвовала его мать. Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что в 15:00 произошел взрыв, в результате которого мужчина погиб. Других пострадавших в результате происшествия нет. Ведомства не комментируют данное происшествие.

Анастасия Донскова

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