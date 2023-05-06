В Ейске водитель «Нивы» подорвал себя в машине после пяти часов переговоров

В Ейске водитель «Нивы» взорвал себя в автомобиле. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик в Telegram.

Сообщается, что взрыв прогремел в 15:00. Кроме самого мужчины пострадавших нет.

«Движение перекрыто, район оцеплен, все эвакуированы. На месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, Служба спасения, скорая помощь»,— говорится в сообщении.

Господин Бублик отметил, что экстренные службы проводят все необходимые мероприятия.

В соцсетях сообщают, что в переговорах участвовала мать мужчины. Она пыталась уговорить сына сдаться.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина угрожал сотрудникам ДПС, остановившим его на улице Мичурина, подрывом автомобиля, если его не отпустят. Район улицы был оцеплен.

Анастасия Донскова

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