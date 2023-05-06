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СМИ: район Ейска оцепили из-за угрожающего взорвать машину водителя

В СМИ появились сообщения о том, что в Ейске оцеплен целый район из-за задержанного инспекторами ДПС мужчины на автомобиле «Нива», который угрожал взорвать автомобиль, если его не отпустят.

По данным Telegram-канала Kub-Mash, речь идет о 45-летнем местном жителе, которого задержали на улице Мичурина. Мужчина заявил, что в его машине находится взрывное устройство.

Сообщается, что на месте работают специалисты различных ведомств, в том числе военных. Официальные источники ситуацию не комментируют в настоящее время.

Анастасия Донскова

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