«Его чувство юмора растапливало сердца, а трудолюбие помогало преодолевать преграды»

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили 59-летнего модельера Валентина Юдашкина. Церемонию прощания с ним выстроили так, что рядовые почитатели таланта кутюрье смогли выразить свое последнее почтение практически бок о бок с друзьями и родственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Церемония прощания с Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По дороге к церемониальному залу Троекуровского кладбища казалось, что сегодня запланированы не похороны, а вручение кинопремий или светская премьера. Тележурналисты, записывающие стендапы на фоне парковки кладбища, ПТС телеканала «Звезда» со спутниковой тарелкой для вещания в прямом эфире, десятки фотографов верхом на лесенках, как в заправском Канне…

Посетители, которые приостанавливались на этом этапе, тут же попадали в плотное кольцо камер — как стилист Сергей Зверев, прибывший на похороны, как обычно, на каблуках-платформах, в огромной шляпе и штанах с широченными обшлагами. Большинство гостей, впрочем, шло проститься с Валентином Юдашкиным молча, без обстоятельных интервью. Вот к входу в церемониальный зал проследовал певец Стас Михайлов в развевающемся пальто. С большим букетом красных роз прошагал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с сыном Николаем, за ним — бывший глава управделами президента РФ Владимир Кожин с семейством. Пришел артист Владимир Винокур. Певец Олег Газманов прибыл в черном пуховике, надвинутой на лоб шапке и с охраной, какой корреспондент «Ъ» не заметил даже у господина Пескова. С белым букетом роз, в серой шапочке и темном худи приехал ресторатор Аркадий Новиков. В черном котелке и наглухо застегнутом пальто появился певец Александр Розенбаум.

Церемония прощания, надо сказать, была обставлена максимально демократично.

В зале Троекуровского кладбища друзей и VIP-публику попросили стоять и сидеть слева от гроба, тогда как простых смертных направили расположиться справа. Так что Дмитрий Песков просто скромно прислонился к стеночке в углу зала, где и простоял всю церемонию. Присели попрощаться с модельером хоккеист Владислав Третьяк и отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров (в капитанской фуражке). Ближе к родственникам расположился певец Александр Буйнов. В этой части зала скорбели актер Владимир Машков и телеведущий Леонид Якубович, долго простоявший у цветочной стелы. У стенки церемонию провел телеменеджер Константин Эрнст, от которого Валентину Юдашкину принесли огромный венок как «творцу красоты, художнику и другу» с логотипом «Первого канала». Пару персональному венку господина Эрнста составляла траурная цветочная композиция и от его телеканала.

Венками была заставлена вся «демократичная» часть зала прощаний: здесь были цветы от композитора Игоря Крутого, от его соавтора и бизнесмена Михаила Гуцериева, от хореографа Аллы Духовой, певицы Надежды Бабкиной, «Филиппа Киркорова и семьи», от Дома моды Славы Зайцева (чей глава скончался за два дня до своего более молодого коллеги). Был, к слову, и венок от президента РФ. В первом ряду от гроба, ни жива ни мертва, сидела в готической шляпе-панаме певица Алла Пугачева. Над прощавшимися высился на своих каблуках-платформах Сергей Зверев, оставшийся без шляпы, но в огромных черных очках.

Не представившийся ведущий церемонии напомнил собравшимся о человеческой жизни как «хрупком даре» и ее неизменном окончании, как бы хороша она ни была, а затем предложил проститься «с выдающимся человеком, творцом и другом». «С человеком, чье имя навсегда вписано в российскую историю. С человеком, который рука об руку прожил талантливую жизнь со своей супругой Мариной»,— сообщил ведущий. Довольно подробно обрисовав биографию и регалии покойного (не забыв упомянуть и врученный ему орден Почетного Легиона Франции), он напомнил, что уже через пять лет после окончания с отличием Московского индустриального техникума Валентин Юдашкин представил коллекцию «Фаберже» из 150 предметов в Париже. Но многие знали его не только как всемирно известного кутюрье, но и как «отца и дедушку», добавил церемониймейстер. «Его чувство юмора растапливало сердца, а трудолюбие помогало преодолевать преграды»,— сообщил он и добавил, что проститься с модельером приехали «почитатели со всего мира».

Отпевание Валентина Юдашкина провел отец Сергий. Константин Эрнст крестился. Первыми к гробу пригласили как раз простых «почитателей таланта» модельера, после чего наступала очередь друзей и родственников.

Речей больше в зале не звучало, во всяком случае в публичной части похорон. Как пояснили церемониймейстеры, таково было пожелание семьи покойного.

Так что, например, Стас Михайлов предпочел проститься с модельером в череде обычных «почитателей». Сотни людей проходили мимо гроба Валентина Юдашкина, крестились и кланялись. На выходе из зала публика проводила его гроб традиционными аплодисментами.

Александр Воронов