СКР возбудил дело по факту подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства. Проверку также начала нижегородская прокуратура.

«По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело»,— сказано в сообщении ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата и сотрудников судебно-экспертного центра ведомства.

Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвался в одной из деревень Борского района Нижегородской области, когда он возвращался из Донбасса. МВД подтвердило, что при взрыве писатель пострадал, еще один человек погиб. «Интерфаксу» в экстренных службах сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области разыскивают двоих мужчин по подозрению в причастности к взрыву автомобиля.

Олеся Павленко