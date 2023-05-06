Уголовное дело возбуждено по факту взрыва автомобиля Захара Прилепина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Захара Прилепина. Инцидент случился 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Писатель пострадал, его водитель погиб.

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Фото: СКР Кадр с места происшествия

Фото: СКР

Следователи квалифицировали случившееся как теракт (ст. 205 УК РФ). На место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники судебно-экспертного центра.

На выездах из Бора установлены блокпосты. По данным Telegram-канала Baza, в Нижегородской области введен план «перехват». Сотрудники полиции останавливают «все подозрительные автомобили».

Подробности в материале «Ъ» «Магнитная мина для писателя».

Анастасия Еремина