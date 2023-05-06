За сутки в Свердловской области ликвидировано 16 лесных пожаров, огонь тушат более тысячи человек

Более тысячи человек пытаются тушить пожары в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Речь идет о сотрудниках авиалесоохраны, МЧС, лесничих и арендаторах. Задействовано более 250 спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы. 5 мая в регионе было ликвидировано 16 лесных пожаров на площади почти 550 га, еще 9 пожаров локализовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, из-за сильных пожаров в лесах региона с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня под запретом посещение лесопарков. До 10 мая в регионе также приостановлен сезон весенней охоты. По данным регионального министерства природных ресурсов, причиной большинства пожаров являются неосторожное или беспечное отношение к огню, а также теплая погода и сильный ветер.

«В майские праздники прошу вас воздержаться от посещения лесов, а также выезда на охоту или рыбалку. Введенным особым противопожарным режимом запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба: придерживаться этих запретов, не посещать леса. Помните, что за нарушение противопожарного режима и режима посещения лесов существует административная ответственность», — заявил региональный глава минприроды Денис Мамонтов.

За нарушение правил пожарной безопасности свердловчан могут оштрафовать на 60 тыс. руб., юридические лица — на 2 млн руб.

Подробнее о ситуации с пожарами в Свердловской и Тюменской областях — в материале «Ход огнем».

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