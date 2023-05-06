В центре Симферополя столкнулись девять машин, пострадали пять человек

Водитель Volkswagen на высокой скорости выехал на Евпаторийское шоссе в Симферополе и устроил массовое ДТП. Всего повреждено девять машин. Пострадали не меньше пяти человек.

ДТП произошло примерно в 21:30 5 мая. Видеозапись произошедшего опубликовало региональное управление МВД в Telegram. Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры проводят проверки.

Минздрав Крыма сообщил ТАСС, что пострадавшие проходят обследование. У четверых — травмы легкой степени тяжести, один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Леонид Уварчев