У барельефа Евгения Ройзмана в мэрии Екатеринбурга установили табличку о статусе иноагента

В администрации Екатеринбурга барельеф в честь бывшего мэра Евгения Ройзмана, который признан иностранным агентом, дополнили табличкой об указании его статуса, сообщил ЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов пояснял «Ъ-Урал», что отсутствие указания об иноагентстване не нарушает законы РФ. «Законодательство не содержит положений, указывающих на необходимость размещения подобной метки на барельефе. Поэтому администрация права, не было необходимости ставить метку»,— говорил господин Идамжапов.

Напомним, барельефы в честь Евгения Ройзмана (глава города в 2013–2018 годах) и Александра Высокинского (2018–2021) торжественно открыли в здании администрации Екатеринбурга 11 января. На открытии Алексей Орлов заявлял, что статус иноагента его предшественника не имеет значения: «При чем тут иноагент? Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость».

Сам Евгений Ройзман заявлял, что относится к установке барельефа в свою честь в здании администрации города как к правильному решению «с точки зрения истории Екатеринбурга».

Диана Сунагатуллина

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