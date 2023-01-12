Ройзман назвал правильным решением установку барельефа в свою честь в мэрии Екатеринбурга

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) заявил, что относится к установке барельефа в свою честь в здании администрации города как к правильному решению «с точки зрения истории Екатеринбурга». Комментарий господина Ройзмана «Ъ-Урал» передал его адвокат Владислав Идамжапов. По его словам, Евгений Ройзман отметил, что Екатеринбург знает много примеров «привлечения к уголовной ответственности глав города, большинство из которых были впоследствии реабилитированы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, барельефы в честь двух экс-мэров Екатеринбурга Евгения Ройзмана (глава города в 2013–2018 годах), и Александра Высокинского (2018–2021), торжественно открыли в здании администрации Екатеринбурга 11 января. Их изображения появились на третьем этаже мэрии в галерее глав уральской столицы, где представлены скульптуры всех правителей города за его 300-летнюю историю. Указания иноагентства Евгения Ройзмана рядом с его барельефом нет. «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость»,— прокомментировал открытие барельефа глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барельеф Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании администрации Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Барельеф Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании администрации Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отношении Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

Катерина Якушева

Фотогалерея Ройзман и Высокинский вошли в историю Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Смотреть

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