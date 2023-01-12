Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ройзман назвал правильным решением установку барельефа в свою честь в мэрии Екатеринбурга

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) заявил, что относится к установке барельефа в свою честь в здании администрации города как к правильному решению «с точки зрения истории Екатеринбурга». Комментарий господина Ройзмана «Ъ-Урал» передал его адвокат Владислав Идамжапов. По его словам, Евгений Ройзман отметил, что Екатеринбург знает много примеров «привлечения к уголовной ответственности глав города, большинство из которых были впоследствии реабилитированы».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, барельефы в честь двух экс-мэров Екатеринбурга Евгения Ройзмана (глава города в 2013–2018 годах), и Александра Высокинского (2018–2021), торжественно открыли в здании администрации Екатеринбурга 11 января. Их изображения появились на третьем этаже мэрии в галерее глав уральской столицы, где представлены скульптуры всех правителей города за его 300-летнюю историю. Указания иноагентства Евгения Ройзмана рядом с его барельефом нет. «При чем тут иноагент? В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь. Я считаю, что это просто историческая справедливость»,— прокомментировал открытие барельефа глава города Алексей Орлов.

Барельеф Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании администрации Екатеринбурга

Барельеф Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании администрации Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Барельеф Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании администрации Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отношении Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

Катерина Якушева

Фотогалерея

Ройзман и Высокинский вошли в историю

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию.

Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Порунов

Евгений Порунов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа)

Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города

Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заведующий научно-исследовательского центра Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков проводит экскурсию.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие мэры города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Порунов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Барельеф Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Порунов (в центре) и Александр Якоб (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Российской Федерации Александр Высокинский у барельефа со своим изображением

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...