ABT показал 760-сильный универсал RS6 Legacy Edition

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новый проект ABT RS6 Legacy Edition на базе универсала Audi RS6 Avant performance.

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Автомобиль оснащается 4-литровым бензиновым турбомотором V8 в версии с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Мощность 630-сильной силовой установки за счет комплекта ABT Power R (новые блок управления двигателем, более производительные турбины и интеркулер) выросла до 760 л.с.

Универсал сохранил стандартные 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Также для автомобиля доступны спортивная выхлопная система, доработанная подвеска и новые стабилизаторы поперечной устойчивости, спортивный аэродинамический обвес из карбона, 22-дюймовые колесные диски. В салоне появились новые спортивные сиденья, интерьер отделан кожей, алькантарой и текстилем Dinamica, а декоративные панели выполнены из углепластика.

Тираж ABT RS6 Legacy Edition составит 200 экземпляров. Стоимость доработок ателье оценивает в €102,6 тыс. без учета цены базового Audi RS6 Avant performance.

Максим Вершинин

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