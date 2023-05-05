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В Ярославле продолжается замещение ушедших магазинов одежды

В ярославском ТЦ «Аура» открылся магазин одежды DUB, пришедший на смену закрывшегося Pull&Bear, сообщает портал ЯрНьюс. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале мая в ТЦ появился Maag на месте, где раньше работала Zara.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Также в «Ауре» готовятся к открытию магазины Vilet, заместивший Stradivarius и Ecru (на месте Bershka). Магазины Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius закрылись в Ярославле, как и по всей России, в марте 2022 года. Новые магазины появляются после продажи российского бизнеса испанской fashion-группы Inditex новому собственнику Daher Group, который в России представляет АО «Новая мода». Как сообщал «Ъ», коллекции одежды в новых магазинах разрабатывались при участии представителей Inditex.

Антон Голицын

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