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В Ярославль возвращаются зарубежные магазины готовой одежды

В Ярославле на месте бывшего магазина Zara открылась торговая точка под брендом Maag. Магазин расположен в ТРЦ «Аура».

Maag в Ярославле

Maag в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Maag в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов в России 5 марта 2022 года. Тогда же торговые точки Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius закрылись и в Ярославле. Как сообщал Ъ, в октябре 2022 года российское подразделение Inditex «Зара СНГ» сменило название на АО «Новое мода». Зимой впервые появилась информация, что бывшие магазины Zara в России будут работать под брендом Maag.

В феврале 2023 года на закрытых магазинах готовой одежды в ТРЦ «Аура» в Ярославле появились печати АО «Новая мода», а с 1 мая вместо магазина Zara открылся Maag. Администрация «Ауры» открыто не позиционирует магазин как наследника ушедшего бренда, но особо отмечает, что он работает на прежнем месте Zara.

Андрей Иванов

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