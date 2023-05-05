Обвиняемого в убийстве мужчины около вокзала в Екатеринбурге отправили под домашний арест

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Владимиру Власову, обвиняемому в убийстве мужчины около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в суде. Как уточнили в СКР, свою вину Владимир Власов признал.

По версии следствия, вечером 3 мая он встретился со своим знакомым около вокзала. Мужчины находились в автомобиле обвиняемого, когда между ними возник конфликт. На почве ссоры Владимир Власов выстрелил в знакомого из огнестрельного оружия. Сотрудники полиции сразу попытались оказать помощь потерпевшему, однако спасти его не удалось. Мужчина погиб от сильной кровопотери из-за ранения бедра.

Ранее СМИ сообщали, что данный конфликт произошел между таксистом и его пассажиром, а стрелял мужчина из травматического пистолета. О ходе расследования уголовного поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин.

Диана Сунагатуллина

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