Минтранс Турции: по зерновой сделке с Украины вывезено 29,5 млн тонн продукции

Министерство транспорта Турции сообщило, что с Украины в рамках реализации зерновой сделки на 933 судах было вывезено свыше 29,5 млн т сельхозпродукции, передает телеканал TRT Haber,. Больше всего было перенаправлено кукурузы и пшеницы.

Половина вывезенной продукции пришлось на кукурузу и почти треть (28%) на пшеницу. В числе стран, в которые было направлено больше всего сельхозпродукции по зерновому коридору, Турция, Испания, Китай, Италия и Нидерланды.

Зерновая сделка была согласована в июле 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. В марте 2023 года ее продлили на 120 дней. Россия неоднократно заявляла о невыполнении «российской части» зернового соглашения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, велика вероятность того, что сделка не будет продлена.

Александр Кислов