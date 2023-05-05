Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold

Компания Google на конференции для разработчиков Google I/O 2023 представила первый в истории складной смартфон — модель Pixel Fold.

В официальном видеотизере раскрыт дизайн новинки. Устройство, выполненное в форм-факторе Samsung Galaxy Z Fol и других складных смартфонов, получит крупный внешний дисплей. Единственным визуальным отличием станет оформление блока камер — фирменный для Google Pixel стиль сохранится, но модуль будет выполнен в границах задней панели, а не на всю ее ширину.

Премьера Google Pixel Fold состоится 10 мая. Ожидается, что в рамках Google I/O 2023 также будут представлены и другие продукты компании.

Максим Вершинин