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Коммерсантъ FM
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Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold

Компания Google на конференции для разработчиков Google I/O 2023 представила первый в истории складной смартфон — модель Pixel Fold.

В официальном видеотизере раскрыт дизайн новинки. Устройство, выполненное в форм-факторе Samsung Galaxy Z Fol и других складных смартфонов, получит крупный внешний дисплей. Единственным визуальным отличием станет оформление блока камер — фирменный для Google Pixel стиль сохранится, но модуль будет выполнен в границах задней панели, а не на всю ее ширину.

Премьера Google Pixel Fold состоится 10 мая. Ожидается, что в рамках Google I/O 2023 также будут представлены и другие продукты компании.

Максим Вершинин

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