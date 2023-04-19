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Парад Победы на Кубани пройдет только в городе-герое Новороссийске

Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб Краснодарского края приняли решение об изменении традиционного формата мероприятий в День Победы, сообщает пресс-служба администрации региона. Праздничный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет только городе-герое Новороссийске.

В остальных городах и станицах Краснодарского края запланированы церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам военной истории. Также во всех муниципалитетах Кубани пройдут концерты во дворах для ветеранов, мероприятия с участием клубов военной реконструкции, работа выездных «фронтовых бригад» и другие мероприятия. Все места массового пребывания людей будут взяты под особое внимание, обеспечена общественная и антитеррористическая безопасность во время проведения праздничных мероприятий.

Анна Перова, Краснодар

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