Супруга убитого на Кубани аниматора просит наказать преступников по всей строгости закона

Супруга убитого аниматора Кирилла Чубко Дарья записала в день его похорон эмоциональное видеообращение. Она поблагодарила всех, кто ей помогал искать мужа и продолжает оказывать финансовую поддержку. Женщина также попросила наказать убийц по всей строгости закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

«Мы до конца верили, что найдем его живым. Мы даже подумать не могли, что его закопают. Мы не искали могилы, мы искали его живым. В голове не укладывается»,— сказала Дарья Чубко.

Она объяснила, что не верит в раскаяния и сожаления преступников. Человек, который убил ее мужа, объяснил на суде, что сделал это за 20 тыс. руб.

Вечером 28 апреля организатор праздников Кирилл Чубко и аниматор Татьяна Мостыко возвращались из станицы Крыловской в Усть-Лабинск после мероприятия. На участке трассы М-4 «Дон» возле станицы Березанской Выселковского района у машины прокололо колесо, и они перестали выходить на связь.

В этот момент их заметили трое мужчин, один из которых является бывшим главарем банды дорожных грабителей. По данным СМИ, в 2016 году его осудили на 18 лет за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон машины и вымогательство. Однако почему он не отбыл весь срок, неизвестно. Преступники напали на мужчину и девушку, чтобы украсть их деньги. В эту ночь с их карт было снято более 180 тыс. руб. После кражи денег они убили аниматоров, а для уничтожения следов преступлений скрыли тела и сожгли автомобиль мужчины.

Тело мужчины обнаружили в лесополосе 2 мая. На следующий день в Ленинградском районе Краснодарского края нашли закопанное тело девушки с признаками насильственной смерти.

4 мая Выселковский районный суд отправил трех подозреваемых в убийстве в СИЗО на два месяца, до 30 июня включительно. Двое из них признали вину. Бывший главарь банды грабителей — Демьян Кеворкьян — отрицает причастность к убийствам.

Татьяна Ручкина

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