Выдача и объем ипотеки в Свердловской области в марте выросли на треть

Жители Свердловской области в марте 2023 года оформили почти 6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,3 млрд руб., что на треть выше показателей предыдущего месяца, сообщили в пресс-службе уральского ГУ Банка России. В среднем свердловчане оформляли кредиты сроком на 23 года на сумму в 3,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как пояснил экономист уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов, прирост объема ипотечных кредитов отмечен как на первичном, так и на вторичном рынках. Объем кредитования на новостройки вырос за месяц на 33%, а на вторичное жилье — на 36%. Этому способствовали программы господдержки и выдача кредитов на рыночных условиях.

Ипотечный портфель свердловчан за март вырос на 2% до 441 млрд руб. На ипотеку приходится более половины розничных кредитов в регионе.

Напомним, в марте отмечалась возросшая потребительская активность граждан и постепенное ослабление банками своих требований к заемщикам. Так, выдача автокредитов в Свердловской области за месяц выросла на 12%, а выдача потребкредитов — на 18%.

Диана Сунагатуллина

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