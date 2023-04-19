Выдача автокредитов в Свердловской области в марте выросла на 12%

В Свердловской области в марте было выдано 1,6 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 11,9% выше показателей предыдущего месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче автокредитов регион занимает девятое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в марте было выдано 888 автокредитов, что на 15,3% больше, чем в феврале. В тюменской области выдача автокредитов за месяц выросла на 22,4% — до 777 единиц. В целом по России количество выданных автокредитов в марте составило 62,2 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18%.

Рынок автокредитования в марте вышел на уровень начала 2022 года, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей. По его словам, рост выдачи кредитов в прошлом месяце обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте