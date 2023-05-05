В полиции Кубани не комментируют якобы задержание группы диверсантов, атаковавших Ильский НПЗ

Сообщение федеральных СМИ о якобы задержании группы диверсантов, атаковавших утром 5 мая Ильский НПЗ, в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ

По данным Telegram-канала Mash, сообщники подорвали пятую установку с помощью самодельного взрывного устройства. После чего, по версии издания, диверсанты попытались скрыться с места ЧП по трубопроводу и были задержаны.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю отметили, что информация в настоящий момент уточняется.

«Лента.ру» со ссылкой на собственный источник сообщает, что злоумышленники пытались скрыться по трубе для выгрузки нефти и нефтепродуктов диаметром 1500 мм.

Другую версию происшествия озвучил РИА Новости якобы представитель экстренных служб. По его данным, причиной второго пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе стали повреждения от атаки дронов, которые были совершены 4 мая. Якобы около 8:50 5 мая дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции Ильского НПЗ, после чего начался пожар. В региональном главе МЧС эту версию не подтвердили.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Пострадавших в результате ЧП нет, горение ликвидировали спустя десять минут.

В четверг, 4 мая, на предприятие упали несколько беспилотников, один из которых не взорвался.

Тат Гаспарян

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