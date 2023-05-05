Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском ликвидировали

Спустя десять минут после начала пожара на территории Ильского НПЗ ликвидировано открытое горение, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ

Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС края в 8:38 в пятницу, 5 мая. Сотрудников нефтеперерабатывающего завода оперативно эвакуировали. В результате пожара пострадавших нет. На место прибыл глава Северского района Андрей Дорошевский.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Всего были задействованы 19 единиц техники и 51 человек.

«Открытое горение уже ликвидировано. Угрозы загрязнения воздуха нет, причины возникновения пожара выясняются»,— говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник прилетел в одну из установок.

Тат Гаспарян

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